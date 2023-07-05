Торговые лотки демонтировали в Бежицком районе Брянска

Незаконные торговые лотки демонтировали в Бежицком районе областного центра после жалобы жителей. Об этом сообщили в городской администрации.

На остановке общественного транспорта «Мечта» в Бежицком районе Брянска часто появляются палатки с овощами и фруктами. На торговлю «с земли» в администрацию пожаловались жители.

Представители отдела по торговле провели очередной рейд на остановке «Мечта». Они пресекли несанкционированную торговлю перекупщиков. Специалисты составили два протокола на нарушителей. Представители дорожного управления помогли демонтировать прилавки.