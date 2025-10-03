Трассу Нижнее-Истровка-Елионка ремонтируют по нацпроекту в Стародубском округе

На трассе Нижнее-Истровка-Елионка в Стародубском округе рабочие укладывают новый асфальт по нацпроект. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Стародубском муниципальном округе продолжается капитальный ремонт трассы Нижнее-Истровка-Елионка. 4,4 километра дороги приводит в порядок подрядная организация АО «Дорожник».

В настоящее время рабочие продолжают укладывать новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части. Специалисты также укрепят обочины, отремонтируют пересечения и примыкания к дороге.

Ремонт проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».