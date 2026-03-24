Трассу Новозыбков – Деменка – Кожановка отремонтируют за два года по нацпроекту

2026, 24 марта 10:17

Трассу Новозыбков – Деменка – Кожановка в Злынковском районе отремонтируют за два года по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Новозыбков – Деменка – Кожановка в Злынковском районе. 4,8 километра дороги обновят в два этапа. Работы завершат в 2027 году.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, укрепят обочины и восстановят укрепительные полосы и уширения на виражах. Также подрядчик уложит новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и переустроит барьерное ограждение. Для общественного транспорта сделают остановочные и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров установят два новых автопавильона.

В завершении ремонта рабочие нанесут дорожную разметку термопластиком и установят знаки.