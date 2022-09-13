Трассу отремонтировали в Погарском районе

На дороге «Брянск – Новозыбков» – Погар закончили ремонт.

3,3 километра трассы «Брянск – Новозыбков» – Погар отремонтировали в Погарском районе. Работы проводил ООО «Погарагродорстрой» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Рабочие убрали старый асфальтобетон и уложили новое покрытие. Также специалисты заменили водопропускные трубы и обустроили остановочные площадки. На дороге появились новые знаки и разметка из долговечных материалов.

В 2023 году отремонтируют еще порядка 3 км трассы «Брянск – Новозыбков» – Погар.