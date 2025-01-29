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Трассу Стародуб – Новые Ивайтёнки отремонтировали по нацпроекту

2025, 29 января 09:44 Общество
Трассу Стародуб – Новые Ивайтёнки отремонтировали по нацпроекту
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Трассу Стародуб – Новые Ивайтёнки отремонтировали по нацпроекту в минувшем году. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог. 

 

В прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Стародубском муниципальном округепривели в порядок трассу Стародуб – Новые Ивайтёнки. Подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой» делала ремонт на участке в 3,2 километра. 

Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие. Верхний слой выполнен из прочной щебеночно-мастичной смеси. Специалисты укрепили обочины, отремонтировали съезды и водопропускные трубы, построили тротуары. Также на трассе установили специальные лотки для отведения воды с проезжей части.

Остановочные и посадочные площадки обновили.  В завершении ремонта на дороге поставили новые знаки и нанесли разметку.

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