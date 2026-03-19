Трассу Стародуб – Тарасовка отремонтируют по нацпроекту

2026, 19 марта 13:30

Трассу Стародуб – Тарасовка отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса автодороги Стародуб – Тарасовка в Стародубском муниципальном округе. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 5,2 километра дороги.

Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие и отремонтируют водопропускной трубы. Также рабочие обустроят автобусные остановки и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров установят два новых автопавильона.