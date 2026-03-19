Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Трассу Стародуб – Тарасовка отремонтируют по нацпроекту

2026, 19 марта 13:30
Трассу Стародуб – Тарасовка отремонтируют по нацпроекту
Источник фото

Трассу Стародуб – Тарасовка отремонтируют по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.   

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса автодороги Стародуб – Тарасовка в Стародубском муниципальном округе.  Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 5,2 километра дороги. 

Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие и отремонтируют водопропускной трубы. Также рабочие обустроят автобусные остановки и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров установят два новых автопавильона.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14537) брянск (6859) ДТП (2700) ГИБДД (2238) прокуратура (2053) уголовное дело (2016) Александр Богомаз (1901) суд (1786) авария (1646) мчс (1507) коронавирус (1272) умвд (1048)