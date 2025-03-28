Третий урок физкультуры появится в брянских школах по программе «Самбо в школы». Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл семинар для педагогов брянских образовательных учреждений по всероссийской программе «Самбо в школы». Занятия для педагогов провели кураторы проекта из Москвы. Теоретические знания учителя физкультуры закрепили на практическом мастер-классе.

Изучать основы самбо школьники будут на третьем уроке физкультуры в неделю. Этот проект сейчас тестируется в четырёх пилотных регионах России.