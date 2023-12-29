Три брянских мастера получили почётные звания

Три мастера Брянской области получили почётные звания. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В пресс-центре Правительства Брянской области прошло заседание художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам под председательством замгубернатора Валентины Мироновой. Главным стал вопрос о присвоении звания «Народный мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Брянской области».

Претендентами стали Татьяна Чулкова из Жуковки (ткачество), Наталья Линкевич из Дубровки (лоскутное шитье, кружевоплетение) и леонид Воробьев из Брянского района (лозоплетение). Мастера не раз становились победителями международных, всероссийских и областных выставок.

Каждый из претендентов рассказали о своём творчестве и показали работы. Члены Совета единогласно решили поддержать всех кандидатов. Свидетельства они получат в будущем году.

Всего в Брянской области работают более 1500 мастеров различных направлений, видов и жанров. Из них 49 – имеет почетное звание «Народный мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел Брянской области», а шесть – «Народный мастер России».