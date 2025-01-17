Три километра трассы отремонтировали по нацпроекту в Клинцовском районе

Три километра трассы «Клинцы — Ущерпье — Красная Гора» отремонтировали по нацпроекту в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в порядок привели трассу «Клинцы — Ущерпье — Красная Гора». Подрядная организация АО «Брянскавтодор» отремонтировала трёхкилометровый участок.

Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и сделали съезды. Также рабочие обустроили водосбросные лотки и отремонтировали водопропускную трубу. На трассе появилось новое барьерное ограждение. Разметку на проезжую часть нанесли холодным пластиком со светоотражающими элементами.