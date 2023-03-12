Три семьи из Клетни получили выплаты на жильё

Три многодетные молодые семьи из Клетни получили сертификаты на жильё. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В трёх молодых семей в администрации Клетнянского района прошло торжественное мероприятие. Они получили жилищные сертификаты. Почти 1,5 млн рублей они смогут направить на покупку квартиры или строительство дома в Брянской области.

С 2007 года по госпрограмме социальную выплату получили 39 клетнянских молодых семей.