Три УК не справились с зимней уборкой в Фокинском районе Брянска

Три управляющие жду наказания за неубранные дворы в Фокинском районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты отдела ЖКХ Фокинской районной администрации проверили состояние дворов 42-х многоэтажек. В результате они выявили 32 недостатка в работе упарвляющих компаний.

Так, сотрудники УК «Жилсервис» плохо убрали снег и не сбили сосульки с крыш домов №1, 1А и 3 по Карачевскому шоссе. Аналогичные нарушения допустила ТСН «Новозыбковская» в доме №14Б по улице Новозыбковской. А ТСЖ «Пр-т Московский, д. 1Б» не расчистило дрогу во дворе.

Фотоотчеты о нарушениях проверяющие отправили в управление муниципального контроля Брянской городской администрации для привлечения УК к ответственности.