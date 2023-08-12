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Три «умных» спортивных площадки появятся в Брянской области

2023, 12 августа 11:27 Общество
Три «умных» спортивных площадки появятся в Брянской области
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Уже в этом году три «умных» спортивных площадки появятся в муниципалитетах Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. 

Глава Брянской области Александр Богомаз и первый заместитель Министра спорта России Азат Кадыровым на рабочей встрече обсудили реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В регионе за семь лет при федеральной поддержке построили 80 спортивных объектов.

«Только в этом году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» введены в эксплуатацию четыре спортивные площадки ГТО, ФОК в Выгоничах, в высокой степени готовности крытый футбольный манеж для спортивной школы «Динамо-Брянск», идут масштабные работы в  новом ледовом дворце «Пересвет». За счет средств областного бюджета капитально отремонтирован стадион «Камвольщик» в Брянске», – уточнил Александр Богомаз.

По федеральному проекту «Бизнес — спринт» в этом году три «умных» спортивных площадки появятся в Красной Горе, Гордеевке и Климово. Кроме того, деньги выделены на  строительство областного центра лыжного спорта и Дворца зимних видов спорта в Фокинском районе Брянска, а также ФОКа с бассейном в Брасовском районе. 

«Мы не только строим спортивные объекты, но и создаем все условия для тренеров – выплачиваем достойную заработную плату и стимулирующие выплаты за подготовку победителей спортивных соревнований, предоставляем жилье. В 2021 и 2022 годах было приобретено 19 квартир, в 2023 году планируется приобрести еще 27 квартир», – уточнил Александр Богомаз.  

Ко Дню физкультурника ключи получили еще шесть тренеров Брянской области. 

 

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