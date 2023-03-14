Троллейбусы не будут ходить по улице Объездной в Брянске

В выходные троллейбусы не будут ходить по улице Объездной в областном центре. Об этом сообщили в городской администрации.

С полуночи 18 марта до полуночи 20 марта по улице Объездной из Бежицкого района в Советский на участке от улице Городищенской до улицы Советской остановят движение троллейбусов. В этот период рабочие будут по прокладывать ливневую канализацию на автодороге по улице Ильи Иванова.