Тротуары построили в брянской деревне Старая Романовка в выходные. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Мглинском районе продолжается капитальный ремонт трассы Мглин-Старая Романовка-Разрытое. Подрядчик приводит в порядок 11,5 километра дороги.

В минувшие выходные дни рабочие сделали тротуары в деревне Старая Романовка. Также продолжается ремонт пешеходных дорожек ещё в двух населенных пунктах и на въезде в город Мглин.

Ремонт на трассе завершится в 2025 году.