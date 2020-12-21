Туман и гололедица ожидают брянцев 21 декабря

21 декабря на территории Брянской области облачно с прояснениями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ночью местами небольшой снег, днём без существенных осадков. Местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью от -4ºC до +1ºC, днем от -4ºC до +1ºC.

Вследствие ухудшения видимости при тумане и гололедицы на дорогах области есть вероятность возникновения аварий на транспорте с травмированием и гибелью людей и затруднением движения.

По статистике, наибольшая вероятность характерна для 7 районов: городского округа Брянска, Новозыбковского городского округа, Брянского, Злынковского, Клинцовского, Навлинского и Севского районов.

Напомним, под Брянском погиб в ДТП директор ГДК в Белых Берегах.