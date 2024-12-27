Творческая программа Брянщины стала лауреатом всероссийского фестиваля «Салют Победы»
Творческая программа Брянщины стала лауреатом всероссийского фестиваля «Салют Победы». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова подвел итоги II этапа Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В категории «Театрализованное представление» участвовала программа Брянской области «Мой Брянский край, победой венчанный». Среди проектов из 56 регионов он стал дипломантом III степени.