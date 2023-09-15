Тысячный брак заключили в Советском отделе ЗАГС Брянска

Тысячная пара этого года заключила брак в Советском отделе ЗАГС Брянска. Об этом рассказали в региональном управлении записи актов гражданского состояния.

В отделе ЗАГС Советского района города Брянска зарегистрировали 1000-ю пару этого года. Юбилейный номер записи акта о государственной регистрации заключения брака достался Алине Вальтер и Максиму Дземешко Максиму. С созданием новой семьи молодоженов поздравили родные, друзья и сотрудники ЗАГС.