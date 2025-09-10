У брянского цирка «поселился» слон

У цирка в Брянске установили бронзовый слон, жонглирующий мячиками. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске заканчивается ремонт площади Октябрьской революции около цирка. Специалисты компании «СтройСервисТрейд» обновили гранитную плитку и бордюры, установили фонари, лавочки и урны, сделали две парковки.

Накануне к центральному входу цирка привезли скульптуру – сидящих на радуге и наблюдающих за жонглирующим слоном детей. Двухтонное сооружение отлили из бронзы в мастерской Смоленска

«Слон весит почти тонну. Он толстостенный и стоит так, что его можно не только потрогать руками. Дети, конечно под контролем родителей, смогут залезть на скульптуру. У цирка теперь каждый может сделать интересную фотографию», — рассказал автор скульптуры Максим Малашенко.