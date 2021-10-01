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У озера ДСК в Брянске построят кемпинг

2021, 01 октября 13:00 Общество
У озера ДСК в Брянске построят кемпинг
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«Загадочная стройка» оказалась легальным объектом строительства.

Брянская природоохранная прокуратура проверила информацию, растиражированную брянскими СМИ о «загадочной стройке возле озера ДСК», «обеспокоившей» жителей областного центра.

Озеро ДСК представляет собой искусственно созданный водоем, внесенный в государственный водный реестр как обводненный карьер № 89.

Как сообщает региональная прокуратура, в 2017 году управление имущественных отношений Брянской области предоставило земельный участок у озера в аренду физическому лицу для размещения кемпинга. Участок допускается использовать для возведения домов отдыха, пансионатов и кемпингов, он относится к категории земель населенных пунктов.

В 2021 году арендатор получил разрешение на реализацию первого этапа строительства – возведение базы проката инвентаря. Отдел водных ресурсов по Брянской области согласовал строительство, поскольку участок не входит в береговую полосу и водоохранную зону.

Нарушений требований природоохранного законодательства прокуратура не выявила.

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