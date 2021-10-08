У жителя Клинцов отобрали квартиру за неуплату алиментов

Недвижимость в счет погашения долга получила бывшая жена неплательщика.

Жителя Клинцов лишили квартиры за большой долг по алиментам. Как сообщает региональное УФССП, мужчина, обязанный выплачивать треть своих доходов на содержание детей, не платил алименты более девяти лет. Приставы четыре раза привлекали его к административной ответственности, но никакого эффекта принимаемые меры не возымели.

В результате квартиру жителя Клинцов арестовали и выставили на торги. Дважды торги не состоялись. Тогда мать детей согласилась принять недвижимость в счет погашения долга.

Квартиру оценили в 639 тысяч рублей. Тем не менее этой суммы не хватило, чтобы полностью погасить долг. Теперь приставы добиваются выплаты оставшегося долга.