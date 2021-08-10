Убивший в Навлинском районе двух женщин водитель автопоезда может сесть в тюрьму на семь лет

Житель Брянской области обвиняется в нарушении ПДД, причинении тяжкого вреда здоровью ребенку и убийстве двух женщин.

25 мая 2021 в Навлинском районе года мужчина за рулем грузового тягача с полуприцепом нарушил правила дорожного движения, из-за чего произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ».

Ребенок, который сидел в машине получил серьезные травмы, две другие пассажирки отечественного автомобиля погибли.

Теперь виновнику смертельного ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.