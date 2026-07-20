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Учёные из Ставрополя посетили детскую библиотеку в Брянске

2026, 20 июля 10:09
Учёные из Ставрополя посетили детскую библиотеку в Брянске
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Учёные из Ставрополя посетили детскую библиотеку в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

На прошлой неделе детскую модельную библиотеку №2 «Поколение 32» города Брянска посетили гости из Северо-Кавказского федерального университета. Доктора педагогических наук, профессора Виктора Лукьяненко и кандидата педагогических наук, доцента кафедры образовательных технологий физической культуры и спорта Наталью Лукьяненко встретила заведующая Наталья Филина. Она познакомила гостей с концепцией модернизации библиотеки, тематическими зонами, техническим оснащением и книжным фондом. Также учёные осмотрели мемориальную зону «Память поколений». В ней расположен экспозиционный комплекс «Служение Отечеству» с коллекцией уникальных артефактов времён Великой Отечественной войны. С помощью очков дополненной реальности гости побывали на виртуальной экскурсии «Знамя Победы».

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