УФАС призывает брянцев стучать на магазины, завышающие цены на продукты

Сообщить о завышенных ценах на сахар и подсолнечное масло жители Брянщины могут на горячую линию.

В Брянске заработала горячая линия УФАС по розничным ценам на сахар и подсолнечное масло.

Жителям региона, коорые увидят в продаже сахар дороже 46 рублей за 1 кг и подсолнечное масло по цене выше 110 рублей за 1 литр, антимонопольное ведомство предлагает позвонить по телефону в Брянске: (4832) 64-74-01.

Во время звонка нужно будет сообщить наименование и адрес магазина и дату покупки.

Ранее на оперативном совещании у губернатора глава региона и ГИБДД договорились разработать систему материального поощрения жителей региона, которые сообщат полиции о пьяных водителях. Желающим сообщить о завышенных ценах вознаграждение не предлагается.