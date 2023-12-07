Украшать улицы начали в Брянске к Новому году. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске стартовала подготовка к празднованию Нового года. Специалисты администрации Володарского района активно занимаются украшением улиц.

Особое внимание они уделяют территории вокзала станции Брянск-I. На привокзальной площади в сквере появились световые инсталляции «Шары». А на улице Никитина, около отдела соцзащиты и в сквере у памятника «Покорителям космоса» специалисты установили композиции «Новогодняя открытка», «Часы» и «Олень».