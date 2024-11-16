Улицу Дятьковскую отремонтировали в Брянске

Свыше двух километров улицы Дятьковской отремонтировали в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска подрядчик закончил ремонт улицы Дятьковской. Рабочие привели в порядок более двух километров 200 метров дороги от пересечения с улицами Клинцовской и Угольной. Специалисты заасфальтировали проезжую часть и построили тротуары. Также они проложили двухуровневую ливневую канализацию с канавами на обочине и подземными трубами. Освещают улицу светодиодные фонари. На дороге установили 99 знаков. Скорость движения на Дятьковской ограничена 20 километрами в час.

Работу подрядчика принимала комиссия, в которую вошли глава Бежицкого района Татьяна Гращенкова.

«Отремонтированный участок Дятьковской находится в низине. На улице в любое время года скапливалась вода. Нам удалось решить эту проблему. Теперь люди смогут ходить и ездить по хорошему асфальту», — отметила Татьяна Гращенкова.

Строители должны убрать мусор с обочин и устранить мелкие недоработки. Ремонт сделали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».