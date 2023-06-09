Улицу Ермакова в Брянске отремонтировали за два месяца

Улицу Ермакова в Брянске подрядчик капитально отремонтировал за два месяца. Об этом сообщили в городской администрации.

Ремонт закончился на улице Ермакова в Фокинском районе областного центра. Компании «Профдорстрой» за два месяца комплексно благоустроила участок в 481 метр от переулка Полесского до улицы Шолохова. На дороге уложили новый асфальт, нанесли разметку и поставили дорожные знаки. Также рабочие обустроили три парковки. Подрядчик установил недостающее пешеходное ограждение, отремонтировал существующие и построил новые тротуары. Освещать дорогу будут 20 светильников.

Ремонт обошёлся почти в 20 млн рублей. Подрядчик завершил ремонт почти на три месяца.