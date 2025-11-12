Улицу Карла Либкнехта в Брянске отремонтировали за 35 миллионов рублей по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Карла Либкнехта. Подрядчик «М-Строй» за полгода обновил около полутора километров дороги. Рабочие уложили новый асфальт и построили тротуары. На пересечении с улицами Азарова и Гончарова специалисты проложили ливневую канализацию. Подрядчик сделал 15 новых опор уличного освещения с 18-ю светодиодными светильниками. На улице появилось восемь обновлённых пешеходных переходов,светофор и семь искусственных неровностей. Регулируют движение 87 дорожных знаков.

Работы принимала межведомственная комиссия.

«Для того, чтобы город принял объект в эксплуатацию, подрядчику предстоит устранить выявленные нами мелкие недостатки. Необходимо заделать отверстия в земле от демонтированных старых столбов. Улучшить отвод воды с остановки общественного транспорта «Магазин №18» и убрать оставшийся после ремонта строительный мусор», — уточнил заместитель начальника управления ЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Ремонт улицы Карла Либкнехта обошёлся в 35 миллиона рублей. Его провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».