Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтировали по нацпроекту в прошлом году. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В прошлом году в порядок привели улицу Кирпичную в посёлке Большое Полпино Володарского района Брянска. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновила 1,2 километра дороги.

Рабочие улодили новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и построили тротуар для пешеходом. Линию наружного освещения специалисты заменили на новую.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году обновлять дороги будут по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».