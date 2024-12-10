Улицу Комсомольскую в Брянске отремонтировали за 16 млн рублей

Улицу Комсомольскую в Брянске отремонтировали по нацпроекту за 16 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянске завершается капремонт улицы Комсомольской. Подрядчик привёл в порядок около 900 метров дороги от улицы Союзной до Ульянова.

Рабочие убрали старый верхний слой асфальта, а затем уложил выравнивающее покрытие и щебёночно-мастичный асфальтобетон. На проезжую часть нанесли разметку. Над пешеходными переходами специалисты установили дополнительные фонари.

В настоящее время подрядчик завершает установку новых дорожных знаков. Их будет 35.

Ремонт сделали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы обошлись в почти 16 млн рублей.