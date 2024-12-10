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Улицу Комсомольскую в Брянске отремонтировали за 16 млн рублей

2024, 10 декабря 09:46 Общество
Улицу Комсомольскую в Брянске отремонтировали за 16 млн рублей
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Улицу Комсомольскую в Брянске отремонтировали по нацпроекту за 16 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

В Бежицком районе Брянске завершается капремонт улицы Комсомольской. Подрядчик привёл в порядок около 900 метров дороги от улицы Союзной до Ульянова.

Рабочие убрали старый верхний слой асфальта, а затем уложил выравнивающее покрытие и щебёночно-мастичный асфальтобетон. На проезжую часть нанесли разметку. Над пешеходными переходами специалисты установили дополнительные фонари. 

В настоящее время подрядчик завершает установку новых дорожных знаков. Их будет 35. 

Ремонт сделали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы обошлись в почти 16 млн рублей.

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