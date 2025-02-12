Улицу Луначарского отремонтировали в Брянске по нацпроекту в прошлом году

Более 500 метров улицы Луначарского отремонтировали в Брянске по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в план работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошла улица Луначарского в Советском районе Брянска. Подрядная организация ООО «ДорТрансСтрой» привела в порядок более 500 метров дороги от улицы Красноармейской до улицы Пионерской и от улицы Пролетарской до улицы Фокина.

Специалисты уложили новый асфальт и построили тротуары. Вдоль дороги поставили фонари со светодиодными светильниками, а также установили пешеходные ограждения. На проезжую часть рабочие нанесли термопластиковую разметку.