Улицу Луначарского отремонтировали в Брянске

Более 500 метров улицы Луначарского отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска завершился капремонт улицы Луначарского. Подрядная организация ООО «ДорТрансСтрой» привела в порядок участки дороги от улицы Красноармейской до улицы Пионерской, а также от улицы Пролетарской до улицы Фокина.

Всего обновили свыше 500 метров улицы. Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, построили тротуары, сделали пешеходные ограждения и наружное электроосвещение. Но проезжую часть специалисты нанесли термопластиковую разметку.

Улицу обновили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».