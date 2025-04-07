Улицу Менжинского в Брянске отремонтируют по новому нацпроекту

Улицу Менжинского в Брянске отремонтируют в 2025 году по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году вошла улица Менжинского в Фокинском районе Брянска. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 2,3 километра дороги. Там заменят асфальт, сделают тротуары и новое освещение.

На улице Менжинского расположены детское отделение Брянской городской поликлиники № 5, гимназия №1, Центр реабилитации инвалидов и стадион «Спартак».