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Улицу Речную в Брянске отремонтировали по нацпроекту

2024, 04 января 13:56 Общество
Улицу Речную в Брянске отремонтировали по нацпроекту
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Шесть километром дороги на улице Речной в Брянске отремонтировали по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитальный ремонт сделали по улице Речной в Володарском районе Брянска. В порядок привели почти шесть километров дороги от Привокзальной площади до моста через реку Болва. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» уложила новый асфальт, сделала тротуары, провела освещение.

Около железнодорожного переезда платформы Мальцевской рабочие расширили проезжую часть до четырёх полос. На пониженных участках специалисты построили ливневую канализацию. Для общественного транспорта подрядчик сделал 10 заездных карманов с павильонами. А в местах, где дорогу чаще всего переходят работники предприятий, установили светофоры.

 

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