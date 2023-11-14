Улицу Снежетьскую подрядчик отремонтировал на год раньше

Улицу Снежетьскую подрядчик отремонтировал за свой счйт и на год раньше. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске закончился капремонт улицы Снежетьской. Подрядчик «Профдорстрой» привёл в порядок участок от дома №63 до улицы Олега Кошевого. Вместо грунтовой дороги здесь теперь асфальт и тротуары для пешеходов. Улицу будут освещать светодиодные фонари.
Закончить работы специалисты должны были в будущем году. Но «Профдорстрой» отремонтировал улицу на год раньше за счет собственных средств предприятия.
«Изначально в этом году мы планировали построить на улице лишь тротуар, а основной объем работ перенести на следующий год, как и было по графику. Однако благоприятная погода в сентябре – октябре позволила нам сделать не только тротуар, но и заасфальтировать проезжую часть», — уточнил гендиректор Лерник Ханагян.
Межведомственная комиссия оценила качество работ. Подрядчику предстоит заделать вырубки асфальта, добавить знаки, нанести разметку и уменьшить пандус на пешеходном переходе. После этого дорогу примут в эксплуатацию.
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