Умер экс-глава Брянского облсовета Владимир Сидоренко

Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

На 88-м году жизни после продолжительной болезни скончался Владимир Сидоренко, стоявший у истоков формирования и развития народовластия в Брянской области. Об этом сообщили в Брянской областной Думе.

С 1991 по 1993 год Владимир Сидоренко возглавлял Брянский областной Совет народных депутатов. Затем работал секретарем исполкома областного Совета народных депутатов.

Более 20 лет жизни он посвятил сфере просвещения, был кандидатом педагогических наук. После окончания в 1956 году историко-филологического факультета Новозыбковского пединститута работал учителем, директором школы, заведующим РОНО, заведующим отделом, а затем – начальником управления народного образования Брянского облисполкома.

«Светлая память о Владимире Порфирьевиче Сидоренко сохранится в наших сердцах», – отметил председатель областной Думы Валентин Суббот.

К соболезнованиям присоединилось и Правительство Брянской области.