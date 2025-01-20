Умер глава Брасовского района Валерий Иванютин

18 января умер глава Брасовского района, председатель Брасовского районного Совета народных депутатов Валерий Александрович Иванютин. Ему был 71 год.

Валерий Иванютин родился в посёлке Варваровка Брасовского района. Свой трудовой путь он начал в колхозе «Ленинское знамя», где работал зоотехником, затем начальником производственного участка и главным зоотехником. После обучения в Ивановском сельскохозяйственном институте, он возглавил совхоз «Калининский». Позже он стал начальником управления сельского хозяйства и председателем Агропромышленного объединения Брасовского района. Валерий Иванютин награжден медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР».

После окончания Высшей партийной школы в Москве, Валерий Александрович перешёл на муниципальную службу, где трудился более 30 лет.

«Он болел душой за все, что происходило в районе», – подчеркнули в пресс-службе правительства.

С Валерием Иванютины простились накануне.