Умер глава Брасовского района Валерий Иванютин

18 января умер глава Брасовского района, председатель Брасовского районного Совета народных депутатов Валерий Александрович Иванютин. Ему был 71 год.
Валерий Иванютин родился в посёлке Варваровка Брасовского района. Свой трудовой путь он начал в колхозе «Ленинское знамя», где работал зоотехником, затем начальником производственного участка и главным зоотехником. После обучения в Ивановском сельскохозяйственном институте, он возглавил совхоз «Калининский». Позже он стал начальником управления сельского хозяйства и председателем Агропромышленного объединения Брасовского района. Валерий Иванютин награжден медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР».
После окончания Высшей партийной школы в Москве, Валерий Александрович перешёл на муниципальную службу, где трудился более 30 лет.
«Он болел душой за все, что происходило в районе», – подчеркнули в пресс-службе правительства.
С Валерием Иванютины простились накануне.
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