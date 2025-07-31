«Умную» спортивную площадку строят в брянском посёлке Бытошь. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Денис Амеличев посетил посёлок Бытошь в Дятьковском районе. Там строят «умная» спортивную площадку. Пространство будет оснащено не только современным спортивными снарядами, но и высокотехнологичным оборудованием. Оно помогает отслеживать физическую активность и делает тренировки более эффективными.

Врио замгубернатора Брянской области Денис Амеличев пообщался с подрядчиками. В настоящее время специалисты устанавливают спортивно-технологическое оборудование. Строительство планируют завершить к концу августа.