Уникальная экспозиция открылась в Брянске в День России

Уникальная экспозиция открылась в Брянской областной филармонии в День России, сообщает издание «Стрела».
В День России в Брянске открылась уникальная выставка «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Экспозиция состоит из восьми тематических разделов. На стендах представлены исторические свидетельства, видеофайлы и фотоснимки о попытках вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России от эпохи Смутного времени до наших дней.
Материалы экспозиции подготовили сотрудники Министерства юстиции Российской Федерации. Впервые выставку представили на Петербургском юридическом форуме.
А в Брянске её организовали Минюст России по Брянской области и Центр по развитию добровольческого движения «Брянский объединённый ресурс» при поддержке правительства региона.
В церемонии открытия участвовали врио заместителя губернатора Виталий Свинцов, начальник управления Минюста России по Брянской области Наталия Рудакова, студенты и волонтеры. Они же стали первыми посетителями.
«Выставка, которую мы сегодня открываем, ценна тем, что рассказывает историю становления нашей страны. Молодежь может узнать, что России пришлось пережить, чтобы стать сильным государством. Потому что именно им продолжать традиции предков и стараться, чтобы нашу страну не разрушили» — подчеркнул Виталий Свинцов.
Те, кто не может лично посетить выставку, могут посмотреть материалы экспозиции в интернете.
Фото: РИА «Стрела»
Возрастные ограничения 6+
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