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Уникальный аквариум появится в торговом центре Брянска

2023, 22 сентября 15:54 Общество
Уникальный аквариум появится в торговом центре Брянска
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Уникальный аквариум с морской водой и одиннадцатиметровой стеклянной панелью появится в новом торговом центре Брянска. 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава городской администрации Александр Макаров посетили стройку нового торгово-развлекательного центра «МегаГринн». Его возводят в районе старого аэропорта в областном центре. 

В здании,  площадь 250 тысяч квадратных метров, разместят 200 магазинов, кинотеатр на девять залов, парк аттракционов, спортзал с девятью бассейнами и гостиницу. Также здесь установит аквариум с морской водой. Посетители будут наблюдать за обитателями сквозь одиннадцатиметровую стеклянную панель. Такого аквариума в России еще нет. 

Закончить строительство планируют через год. Объем инвестиций превысил 16 млрд рублей. Губернатор Брянской области предложил руководству центра зарегистрировать предприятие в Брянске.

«Открытие ТРЦ «МегаГринн» даст Брянску более 3 000 новых рабочих мест. Реализацию такого проекта городские власти однозначно поддерживают», —  добавил Александр Макаров.

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