Брянский педагог прошла первый тур всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.
Педагог дополнительного образования Брянского областного губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина Татьяна Какурина принимает участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Первым туром заочного этапа стало общественное голосование.
В своей номинации Татьяна Какурина стала лидером. Она набрала 338 голосов, оставив позади четырёх соперников. Брянский педагог представит регион на федеральном этапе.
Возрастные ограничения 6+