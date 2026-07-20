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Культура

Брянский педагог прошла первый тур всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

2026, 20 июля 10:44
Брянский педагог прошла первый тур всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
Источник фото

Брянский педагог прошла первый тур всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

Педагог дополнительного образования Брянского областного губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина Татьяна Какурина принимает участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Первым туром заочного этапа стало общественное голосование. 

В своей номинации Татьяна Какурина стала лидером. Она набрала 338 голосов, оставив позади четырёх соперников.  Брянский педагог представит регион на федеральном этапе. 

 

Возрастные ограничения 6+

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