Установка «Кохер» «подлатала» дороги на пяти улицах Брянска

Установкой «Кохер» рабочие заделали ямы на пяти улицах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянские дорожники занимаются ямочным ремонтом дорог. Им помогает новая установка «Кохер». Объем её бака, установленного на шасси от «КАМАЗа», в несколько раз больше, чем у рециклера. Внутрь загружается специальная смесь, которая нагревается до 140 градусов. Затем состав выгружают в подготовленную яму и разравнивают.

«Работой новой машины мы довольны. За четыре месяца работы новая установка отремонтировала несколько десятков объектов. «Кохер» заделал ямы в асфальте на проспекте Ленина, улицах Горького, Красноармейской, 3-го июля, Советской», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.

«Кохера» обошёлся бюджету в почти восемь миллионов рублей. Изготовили установку в Смоленске.