В администрации Брянска рассказали подробности о конкурсе бомбоубежищ

В областном центре стартовал муниципальный этап.

В городской администрации рассказали подробности о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны.

В связи с событиями на Украине публикация постановления мэра Александра Макарова в муниципальный газете «Брянск» вызвала большой общественный резонанс.

«В связи с чем считаем необходимым пояснить. Смотр-конкурс защитных сооружений является всероссийским и проводится ежегодно в течение последних 20 лет в соответствии с приказом МЧС России. Одни из основных задач конкурса – выявление наиболее эффективных форм использования фонда защитных сооружений для их поддержания в готовности к приему населения, а также обеспечение постоянного контроля за состоянием защитных сооружений. В настоящее время проводится первый, муниципальный этап конкурса, в связи с чем и было подготовлено соответствующее постановление горадминистрации», – пояснили в мэрии.

В Брянске расположены 235 защитных сооружений разных форм собственности, в том числе находящихся в частной собственности – как правило, крупных предприятий.

«Проведение всероссийского смотра-конкурса мотивирует собственников максимально качественно выполнять свои обязательства по содержанию и обслуживаю таких сооружений. Поэтому не стоит бояться появления информации о конкурсе-смотре в СМИ или социальных сетях», – также отметили в горадминистрации.

В случае возникновения военной опасности или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для оповещения населения будет использован единый звуковой сигнал «Внимание всем!», который подается сиренами.

Услышав его, необходимо немедленно включить радиоприемник или телевизор, где сообщат о порядке действий в сложившейся обстановке, в том числе касающихся укрытия в защитных сооружениях.