В администрации Брянска рассказали подробности о конкурсе бомбоубежищ

В областном центре стартовал муниципальный этап.
В городской администрации рассказали подробности о смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны.
В связи с событиями на Украине публикация постановления мэра Александра Макарова в муниципальный газете «Брянск» вызвала большой общественный резонанс.
«В связи с чем считаем необходимым пояснить. Смотр-конкурс защитных сооружений является всероссийским и проводится ежегодно в течение последних 20 лет в соответствии с приказом МЧС России. Одни из основных задач конкурса – выявление наиболее эффективных форм использования фонда защитных сооружений для их поддержания в готовности к приему населения, а также обеспечение постоянного контроля за состоянием защитных сооружений. В настоящее время проводится первый, муниципальный этап конкурса, в связи с чем и было подготовлено соответствующее постановление горадминистрации», – пояснили в мэрии.
В Брянске расположены 235 защитных сооружений разных форм собственности, в том числе находящихся в частной собственности – как правило, крупных предприятий.
«Проведение всероссийского смотра-конкурса мотивирует собственников максимально качественно выполнять свои обязательства по содержанию и обслуживаю таких сооружений. Поэтому не стоит бояться появления информации о конкурсе-смотре в СМИ или социальных сетях», – также отметили в горадминистрации.
В случае возникновения военной опасности или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для оповещения населения будет использован единый звуковой сигнал «Внимание всем!», который подается сиренами.
Услышав его, необходимо немедленно включить радиоприемник или телевизор, где сообщат о порядке действий в сложившейся обстановке, в том числе касающихся укрытия в защитных сооружениях.
08.06.2022 17:20
Около 40 остановочных пунктов в Смоленской области оборудовали новыми погодными модулями к летнему сезону
В Смоленской области железнодорожники подготовили объекты пассажирской инфраструктуры на 176 станциях и остановочных пунктах к летнему сезону. Около 40 остановочных пунктов оборудовали новыми погодными модулями для защиты пассажиров от осадков. Внутри погодного модуля размещены скамейки. Светопрозрачные перегородки модуля позволят контролировать прибытие поезда и своевременно пройти на посадку. Кроме того, на платформах установлены новые лавочки и
08.06.2022 17:19
МСЭ – в привычном формате
1 июля заканчивается временный порядок установления инвалидности. Еще недавно мы сообщали о том, что временный порядок установления (или подтверждения) инвалидности в России в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции был продлен до 1 июля 2022 года включительно. То есть гражданам с инвалидностью, у которых срок очередного освидетельствования выпадает на период с 1 марта до 1
08.06.2022 17:18
Перевозки контейнеров на МЖД выросли на 10,5% в январе — мае
В январе – мае 2022 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 490 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 293,4 тыс. ДФЭ (+15,7%), в импортном –68 тыс. ДФЭ (+5%). Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-мае
08.06.2022 17:17
Инвестиции в село
Как в регионе развивают АПК? В разных уголках Смоленщины продолжается реализация инвестиционных проектов, в том числе и в сфере сельского хозяйства. На территории Гагаринского, Глинковского и Вяземского районов размещаются производственные площадки компании «Продинвест» — крупного инвестора, который на протяжении последних лет воплощает на Смоленщине в жизнь проекты, нацеленные на увеличение поголовья КРС и производства молока.
08.06.2022 17:16
Медпомощь для детей и взрослых
В микрорайоне Королёвка областного центра продолжается строительство поликлиники. На данный момент готовность объекта составляет около 10 %. Возведение медучреждения находится под личным контролем губернатора Алексея Островского, который побывал на стройплощадке и ознакомился с ходом работ. «Проект для нас крайне важный с точки зрения своей социальной значимости и ожиданий смолян. Из-за значительной территориальной удалённости учреждений здравоохранения
08.06.2022 17:15
Под пристальным вниманием
Губернатор Алексей Островский продолжает серию рабочих встреч с главами муниципалитетов. Стороны обсуждают положение дел на территориях, реализацию нацпроектов и федеральных программ, вопросы социально-экономического развития района и существующие проблемы, на которые главам необходимо обратить особое внимание. На прошлой неделе состоялась встреча Алексея Островского с главой Тёмкинского района Сергеем Гуляевым. В ходе общения были подведены итоги реализация