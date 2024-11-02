В БАРС-Брянск набирают женщин с дипломами медиков и поваров

В отряд БАРС-Брянск набирают женщин с дипломами медиков и поваров. Об этом сообщили в телеграмме-канале добровольческого формирования.

В соцсетях добровольческого формирования БАРС-Брянск ответили на очередные популярные вопросы о службе. Так, в отряд не возьмут кандидатов с неснятой или непогашенной судимостью за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, общественной безопасности, государственной власти, распространение наркотиков, а также подвергнутых административному наказанию за употребление наркотиков.

Не годных к срочной службе по призыву, возьмут в отряд по результатам медкомиссии. А подлежащим призыву кандидатам сначала придётся пройти отслужить в армии.

Кроме того, в отряд БАРС – Брянск набирают женщин. Но требуются лишь специалисты с подтверждёнными дипломами медиков и поваров.