В «БАРС-Брянск» вступили бывшие правоохранители из Москвы. Об этом сообщили в соцсетях формирования.
В отряд «БАРМ-Брянск» продолжают набирать добровольцев для защиты приграничья. К подразделению уже присоединилось более 700 человек со всего региона. А накануне в отряд вступили жители Москвы. Контракт на полгода с подписали Андрей Ражев и Игорь Лях. Мужчины прошли две Чеченские войны. Раньше они работали в УВД Южного округа Москвы под руководством генерал-майора полиции Александра Подольного. Сейчас он — глава администрации Стародубского округа.
Москвичи начали со знакомства с историей Брянщины. Вместе с главой администрации округа Александром Подольным и военным комиссаром Владимиром Акуленко они посетили Стародубский краеведческий музей.
В ряды «БАРС-Брянск» планируют вступить ещё несколько жителей столицы.
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