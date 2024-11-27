В «БАРС-Брянск» вступили бывшие правоохранители из Москвы. Об этом сообщили в соцсетях формирования.

В отряд «БАРМ-Брянск» продолжают набирать добровольцев для защиты приграничья. К подразделению уже присоединилось более 700 человек со всего региона. А накануне в отряд вступили жители Москвы. Контракт на полгода с подписали Андрей Ражев и Игорь Лях. Мужчины прошли две Чеченские войны. Раньше они работали в УВД Южного округа Москвы под руководством генерал-майора полиции Александра Подольного. Сейчас он — глава администрации Стародубского округа.

Москвичи начали со знакомства с историей Брянщины. Вместе с главой администрации округа Александром Подольным и военным комиссаром Владимиром Акуленко они посетили Стародубский краеведческий музей.

В ряды «БАРС-Брянск» планируют вступить ещё несколько жителей столицы.