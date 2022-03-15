В Белых Берегах похитили крышки от канализационных люков

За информацию о злоумышленниках обещают вознаграждение.

Ночью в Белых Берегах неизвестные украли девять крышек от канализационных люков. Об этом рассказали в группе посёлка в соцсетях. Там отметили, что воры подвергли опасности жителей, а особенно детей.

Общественная организация Белых Берегов пообещала пять тысяч рублей за информацию о злоумышленниках.

«Организациям-владельцам этих люков пора бы давно заменить чугунные крышки на пластиковые. Начните думать с опережением!», — подчеркнул автор сообщения.