В Белых Берегах расширят кладбище на 4,2 Гектара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Брянские чиновники и прокурор региона Александра Войтовича на совещании обсудили проблему жителей посёлка Белые Берега. Два года назад там закрыли кладбище, так как свободных мест больше не было. Теперь нужно ездить за 20 километров в Большое Полпино. Жители неоднократно обращались с просьбой расширить единственное в посёлке кладбище.

Белобережскому кладбищу около 70 лет. Оно занимает более 6,5 Гектар и фактически находится на территории Свенского сельского поселения Брянского района. Вокруг – леса федерального значения. Вырубать насаждения там нельзя.

Брянская администрация, лесное хозяйство и прокуратура начали процедуру перевода федеральных лесов на баланс муниципалитета.

«Заключения и согласования были получены у федеральных министерств. Большую подготовительную работу провела администрация Брянского района, на территории которого находится земельный участок с лесом», — отметил первый заместитель главы горадминистрации Станислав Кошарный.

Руководство Свенского сельского поселения направило в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях письмо о передаче земли. После их решения территорию присоединят к Брянску. И кладбище в Белых Берегах будет станет больше на 4,2 га.