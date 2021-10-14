В Бежицком районе Брянска насчитали 230 опасных детских площадок

Управляющим компаниям предстоит привести их в порядок.

Прокуратура Бежицкого района Брянска выявила массовые нарушения при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок во дворах. В общей сложности в Бежице насчитали 230 детских площадок, земельные участки под которыми не сформированы и не поставлены на кадастровый учет.

Помимо этого, площадки находятся в плачевном состоянии, оборудование на них не соответствует требованиям безопасности. На площадках нет ударопоглощающего покрытия, также отсутствует информация о правилах пользования оборудованием.

Прокуратура направила в суд 25 исков к городской администрации с требованием оформить земельные участки и оборудование в муниципальную собственность и управляющим компаниям – о приведении детских площадок в нормативное состояние. Иски находятся на рассмотрении.

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась и во многих дворах остальных районов Брянска, дожидающихся прокурорской проверки.