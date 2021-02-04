В Бежицком районе Брянска строят двухкилометровую ливневую канализацию

Улица Ульянова в Бежицком районе — одна из 28-ми дорог, которые отремонтируют в 2021 году. Здесь выполнят капитальный ремонт участка дороги от улицы III Интернационала до дома №52 корп. 2 в мкр-не Московский, сообщает Брянская администрация.

На этом участке полностью заменят дорожное покрытие, в том числе отфрезеруют и заасфальтируют разворотное кольцо у Московского микрорайона на пересечении улиц Ульянова, Бурова и Камозина. Кроме того, смонтируют более 220 светодиодных светильников, выполнят обустройство тротуаров, заездных карманов.

В ходе капитального ремонта на этом участке дороги будет проложена ливневая канализация. Работы по ее обустройству уже начались. Общая протяженность ливневки составит чуть более 2 км.

Кроме того, водоотведение будет выполнено на участке рядом с остановкой «Московский микрорайон». Это избавит жителей от проблемного застоя воды на пешеходном переходе.

Ранее подрядчики начали устранять гарантийные дефекты на дорогах Брянска.