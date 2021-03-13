В Брянске адвоката и ее подругу заключили под стражу по делу о мошенничестве

Адвоката Тамару Мельникову обвиняют в лишении подзащитного дома и присвоении 6 миллионов рублей.

Следователи продолжают расследовать резонансное уголовное дело, возбужденное в отношении адвоката Брянской адвокатской палаты Тамары Мельниковой и ее знакомой.

Напомним, женщин задержали 10 марта. Как сообщает региональное следственное управление, в 2018 году Тамара Мельникова защищала мужчину – также по делу о мошенничестве. Вместе со знакомой она убедила подзащитного и его жену продать дом, чтобы с помощью взятки в Брянском областном суде получить условное наказание.

Из 9 миллионов рублей, вырученных за недвижимость, супруги получили 1,5 миллиона, еще 1,5 миллиона рублей составила комиссия агентства недвижимости, а 6 миллионов рублей, по версии следствия адвокат оставила себе.

По ходатайству следствия Тамару Мельникову и ее знакомую заключили под стражу.