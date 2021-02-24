В Брянске будут судить новозыбковского убийцу

Ему грозит пожизненный срок.

Брянский областной суд рассмотрит уголовное дело 50-летнего жителя Новозыбковского района. Его обвиняют в убийстве двух человек, один из которых находился в беспомощном состоянии.

Как сообщает региональная прокуратура, в июне 2020 года разбойник проник в дом односельчан. Сначала он напал на хозяина дома с ножом, а затем на его престарелую мать. Убив их, он обыскал дом в поисках денег и скрылся.

Жителю Новозыбковского района грозит пожизненное заключение.